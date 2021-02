Żona odeszła od niego po 26 latach. Długo ukrywał dlaczego

Pierwsze pary w "Sanatorium miłości"? W nowym sezonie jest gorąco

- Odeszła do kolegi. Tamto już przeszło, minęło. Uważam to za historię, nie ma nad czym ubolewać - zdradził Edward.

Czy Edward znajdzie w programie kobietę na resztę życia? Wiele wskazuje na to, że nie . On sam po serii randek nie ukrywa rozczarowania.

- Dostałem 3 kosze i nie ubolewam nad tym. Nic tu nie pasuje, nie nada się, rozkapryszone "ten nie, tamten nie". No to czego chcesz od życia? Miodu? To do ula - gorzko podsumował.