"Sanatorium miłości". Małgorzata nasłuchała się lubieżnych uwag. Szokujące słowa

Widzom nie spodobało się także zachowanie Małgorzaty. "Ona ma takie parcie na faceta, że aż razi w oczy. Trochę źle się na to patrzy, za mało klasy", "Tak trochę na zdesperowaną wygląda, żeby tylko kogoś mieć na ten turnus, no nie wiem, co mam o niej myśleć", "To było żenujące, przykre jak ona się ośmiesza, tu niby przeżywa Andrzejka, tu udaje niedostępną, a tu leci na kolejnego", "Pani Małgorzato więcej dystansu, szacunku dla siebie a mniej desperacji", "Małgorzata to też niezłe ziółko" - komentowali internauci.