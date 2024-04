Elżbieta Czabator i Józef Raciniewski zrobili internautom żart? Pochwalili się zaręczynami

Elżbieta Czabator i Józef Raciniewski to seniorzy, którzy szukali miłości z pomocą programów Telewizji Polskiej. Ona wystąpiła w ósmej edycji "Rolnik szuka żony", gdzie poznała Marka, byłego restauratora, który ostatecznie zawiódł jej uczucia. On zgłosił się do piątej edycji "Sanatorium miłości", z której też ostatecznie wyszedł sam.