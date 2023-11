Kraśko z "Rolnika" nie jest sam? Pokazał zdjęcia z rolniczką

Adam Kraśko to gospodarz z Podlasia, który w pierwszej edycji "Rolnik szuka żony" próbował odnaleźć miłość swojego życia. Niestety nie udało mu się tego zrobić. Za to po emisji programu zyskał niemałą popularność, co skłoniło go do podjęcia próby zrobienia kariery w show-biznesie. Wystąpił m.in. w "Celebrity Splash" Polsatu, pojawił się też w programach kulinarnych "Hell's Kitchen" i "Top Chef". Nagrał piosenki z grupą disco polo XFORT.