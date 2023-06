"Rolnik szuka żony": Adam Kraśko wciąż szuka drugiej połówki. Mówi, co na to rodzice

- Był taki moment, kiedy rodzice naciskali, żeby znalazł sobie drugą połówkę, ale ja im wytłumaczyłem, że serce nie sługa i nie ma miłości pod przymusem. Jeżeli się kogoś kocha to tylko całym sercem i nie można zmusić kogoś do miłości. To musi być chemia, to muszą być te iskry. Jeśli tego nie ma to związek nie ma sensu - dodał.