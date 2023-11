Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" wyciągnęła archiwalne zdjęcie. "Jesteś jak wino"

- Marek to było nieporozumienie. To była chwila zauroczenia. Ale dopiero kiedy zaczęliśmy mieszkać razem, pozory się rozwiały. Z każdym dniem stawał się coraz mniej atrakcyjny w moich oczach. Choć na początku wydawał się być uprzejmy, kulturalny i interesujący, to po pewnym czasie okazało się, że to tylko gra pozorów - oceniła w rozmowie z "Echem Dnia".