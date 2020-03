"Sanatorium miłości": Gerard otwarcie mówi o bliskości. Nie jest dla niego tematem tabu

Uczestnicy drugiego sezonu "Sanatorium miłości" otwarcie ze sobą flirtują i mówią o tym, czego potrzebują w związku. Ich bezpośredniość przed kamerami nie powinna dziwić. Gerard, jeden z uczestników wyjawił, że seks zwyczajnie nie jest dla niego tematem tabu.

Drugi sezon "Sanatorium miłości" zbliża się do końca. Już niebawem przekonamy się, którzy seniorzy cieszyli się największą sympatią kolegów przez cały turnus. Nikt z fanów programu nie ma już chyba wątpliwości, że to naprawdę barwne osobowości. Seniorzy nie kryją, że zgłosili się do programu nie tylko po to, żeby przeżyć przygodę życia, ale właśnie znaleźć dojrzałą miłość.