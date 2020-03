"Sanatorium miłości": drugi sezon podbił serca widzów. TVP zostawiła konkurencję w tyle

Drugi sezon "Sanatorium miłości" przeszedł do historii. Już teraz można powiedzieć, że podzielił sukces pierwszego i był telewizyjnym hitem niedzielnych wieczorów.

"Sanatorium miłości", format stworzony na fali sukcesu "Rolnik szuka żony", okazał się kolejnym w ofercie TVP. Randkowe show, tym razem o seniorach i skierowany w dużej mierze do seniorów, spotkało się ze sporym zainteresowaniem i sympatią widzów.

Z danych Nielsen Audience Measurement opublikowanych przez portal wirtualnemedia.pl wynika, że średnia oglądalność "Sanatorium miłości" wyniosła ok. 3,31 mln widzów. Jak podkreślają Wirtualne Media, to co prawda strata 190 tys. względem ubiegłego sezonu, ale Jedynka dzięki programowi utrzymywała pierwsze miejsce w wieczornym niedzielnym paśmie. Przypomnijmy, że początkowo program nadawany był o 21:15, później godzina została zmieniona na 20:15.