"Sanatorium miłości": Bożena myśli o powrocie do Polski. Tu chce szukać miłości

"Sanatorium miłości” okazał się kolejnym po "Rolnik szuka żony" formatem, który skutecznie przyciąga widzów przed ekrany. Obie edycje obfitowały we wzruszające wspomnienia i radosne chwile, którymi dzielili się uczestnicy. Nie da się ukryć, że siłą produkcji były barwne osobowości bohaterów. Jedną z najbarwniejszych uczestniczek była Bożena. Za namową córki, by wziąć udział w show, przyleciała aż z Chicago, w którym mieszka na stałe. W jednym z wywiadów mówiła, że nie wahała się co do tego, czy zgłosić się do programu o seniorach. Okazała się wesołą kuracjuszką, zaskarbiającą sympatię koleżanek i cieszącą się dużym powodzeniem wśród panów.