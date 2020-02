"Sanatorium miłości": Bożena nie wahała się nad udziałem w programie. "To taka miłosna loteria"

Bożena Barańska, czyli Amerykanka, jak zdążyli ją okrzyknąć kuracjusze "Sanatorium miłości". zrobiła spore wrażenie na kolegach z programu. Sama by wziąć udział nie wahała się ani chwili.

W drugim sezonie "Sanatorium miłości" nie brakuje barwnych osobowości . Jedną z nich jest Bożena, energiczna, towarzyska i bardzo rozmowna seniorka. By wziąć udział w programie, zdecydowała się tymczasowo zostawić życie za oceanem i przylecieć do Polski.

Dziś z dumą wspomina prowadzenie ziołowej apteki. Choć przeszła na emeryturę, nie zrezygnowała z aktywności i pracy. Wręcz przeciwnie, wciąż jest gotowa do działania. I chociaż mogłoby się wydawać, że dobra praca i luksusowy dom przyczyniły się do spełnienia amerykańskiego snu, życie pani Bożeny nie było usłane różami.

Od 9 lat pani Bożena jest sama, rozwiodła się z mężem. Nie oznacza to jednak, że jest samotna. Jak sama przyznawała, ma bliskich i przyjaciół, a do tego wciąż jest otwarta na miłość. Niewątpliwie też dlatego, gdy znalazła informację o programie w internecie, nie wahała się długo, żeby do niego się zgłosić. Nie bez znaczenia okazała się także tęsknota za Polską.