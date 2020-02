Iwona z "Sanatorium miłości" o seksie seniorów. "Nie należy przed tym uciekać"

Najmłodsza uczestniczka drugiej edycji "Sanatorium miłości" skrada serca seniorów. Nie ma w tym nic dziwnego, zwłaszcza że Iwona emanuje seksapilem i otwarcie mówi o tym, że seks jest dla niej ważny.



- Wierzę, że miłość w dojrzałym wieku może być taka sama jak pierwsza, która nie pyta o status finansowy i nie zastanawia się, co ludzie powiedzą. Chociaż tu w programie mam wrażenie, że wszyscy podchodzą do miłości bardzo ostrożnie - powiedziała w rozmowie z ""Super Expressem".

- Dla mnie to nie tylko jest wymiana dotyku ciała, ale przede wszystkim dotknięcie dusz i przekazanie partnerowi czegoś, co utwierdza go w miłości, która może go wzmacniać i dodawać energii i większego apetytu na życie - podsumowuje.