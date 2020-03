"Sanatorium miłości": Basia odrzuciła awanse Adama. Wytłumaczyła, dlaczego

Wydawało się, że Barbara i Adam będą jedną z pierwszych par, którą połączył drugi sezon "Sanatorium miłości". Ostatecznie między nimi nie zaiskrzyło. Sympatyczna kuracjuszka wyjawiła, dlaczego.

Druga seria "Sanatorium miłości" dobiega końca. Uczestnicy dali się już dobrze poznać widzom. Seniorzy nie ukrywali, że zgłosili się do programu nie tylko po to, aby przeżyć przygodę życia, ale też znaleźć dojrzałą miłość.

W jednym z pierwszych odcinków seniorka zwierzyła się swojej współlokatorce Bożenie: "Pierwszy tydzień zszedł na tym, co nie powinno być. Za dużo czasu straciłam, zamiast poznawać następnych panów. Ten jeden do mnie tak przylgnął, że musiałam go odrzucić".

- Lubię mężczyzn mądrych, poukładanych, zrównoważonych, opiekuńczych. Żeby to był dobry człowiek i nie robił mi jakichś wymówek. Były tu już wymówki ze strony jednego pana. Ale ja mówię: przepraszam bardzo, przecież my tu nie jesteśmy parą. Ja tu nie przyjechałam na twoje zaproszenie i nie jestem twoją przyjaciółką. Ja potrzebuję poznać każdego pana, zobaczyć kto jest kto, porozmawiać, a później, pod koniec turnusu, może wrócę do ciebie, a może do kogoś innego. Trochę nie wyszło to tak, jak myślałam. Nie tak od razu... - wyznała kuracjuszka w rozmowie z "Plejadą".