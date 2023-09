Samuela Torkowska zasłynęła z antysemickich i homofobicznych wypowiedzi. Teraz startuje do parlamentu

- Nie uważam, ze wybory łóżkowe powinny definiować człowieka - mówiła - co więcej - w ogóle mnie to nie interesuje i wolałabym, aby sprawy prywatne zostały prywatnymi niezależnie od tego, co kto lubi. Wolę rozmawiać o tym, co od pasa w górę, a nie od pasa w dół. Prywatnie każdy może żyć i współżyć z kim chce i zawierać dowolne umowy z kim zapragnie. Trzeba to uszanować i od razu dodam, że brzydzę się jakakolwiek przemocą wymierzoną w człowieka za jego prywatne wybory. Człowiek jest wolny. Natomiast nigdy prawnie nie powinno być znaku równości pomiędzy związkiem dwóch kobiet czy dwóch mężczyzn a rodziną. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie.