Mówiła o "żydostwie i LGBT". Ekspert wprost: "strzał w stopę"

- W takich sytuacjach dochodzi do mechanizmu przeniesienia jej poglądów na firmy i instytucje, z którymi pracuje. A one raczej nie będą chciały być utożsamiane z takim myśleniem, bo to je kompromituje i szkodzi ich interesom. Więc będą zrywać z nią współpracę – to się już dzieje i to, zdaje się, na dość dużą skalę. Zadziałał więc prawidłowy mechanizm społeczny: za skrajne poglądy trzeba zapłacić tym, że dostaje się wsparcie tylko ze strony skrajnych frakcji, a wszystkie inne się odcinają. To instytucja społecznej sankcji i wykluczenia, która w tym przypadku zadziałała wręcz modelowo - komentuje Mrozowski.