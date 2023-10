Samuela Górska poza Sejmem. Gwiazdka "Top Model" nie chce "żydostwa i LGBT"

"Konfederacja rozczarowała mnie w tej kampanii ideowo" - dodała Torkowska, która dała jasno do zrozumienia, że ideowo jest jej najbliżej do Grzegorza Brauna i Janusza Korwina-Mikke. "Uważam, że deprecjonowanie pana Janusza w tej kampanii było świadome i celowe" - dodała, co uważa za błąd i podkopanie możliwości zdobycia przez Konfederację lepszego wyniku w wyborach.