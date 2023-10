Aleksandra Żuraw o stracie dziecka. "Przytulam każdego, kogo spotkało to nieszczęście"

15 października Żuraw zamieściła na Instagramie wpis, w którym wróciła pamięcią do koszmaru, jaki przeżyła prawie rok temu. "Przytulam każdego z was, którego spotkało to nieszczęście. Wiem, że póki nie doświadczy się tej straty, ciężko wyobrazić sobie ilość smutku i pustki, jaką po sobie zostawia" - napisała celebrytka.