Sąd jest bezradny. Skazany za morderstwo jest ciągle na wolności

"Morderstwo w Schull" ("Murder at the Cottage") to pięcioodcinkowy serial dokumentalny brytyjskiej telewizji Sky, który można już obejrzeć w Polsce na HBO Max. Jim Sheridan, filmowiec z sześcioma nominacjami do Oscara ("W imię ojca", "W Ameryce", "Moja lewa stopa"), wrócił w nim do głośnej historii Sophie Toscan du Plantier. Francuskiej producentki telewizyjnej, która dwa dni przed Bożym Narodzeniem 1996 r. została brutalnie zamordowana w swoim domku letniskowym na wsi w Irlandii.