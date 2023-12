Ameryka według FOX. Jak stacja zmieniła krajobraz telewizji w USA?

Moye i Leavitt specjalnie dla FOX stworzyli serial o roboczym tytule "Not the Cosbys" ("Nie Cosby"), później zaprezentowany jako "Married...with children", w Polsce znany pod tytułem "Świat według Bundych". Sitcom zadebiutował 5 kwietnia 1987 r., a pierwsze recenzje były mieszane. Jeden krytyk chwalił go jako "energiczne antidotum na syropowaty sentymentalizm", podczas gdy inny potępił show jako produkcję "głośną, grubiańską i wulgarną". Zanim jednak zniknął z anteny w 1997 r., "Świat według Bundych" był jednym z najdłużej emitowanych sitcomów w historii telewizji.