Rupert Murdoch odchodzi na emeryturę. Niekoniecznie w chwale

W 2011 r. okazało się, że tabloidy Murdocha włamywały się do telefonów celebrytów (Hugh Grant, David Beckham), rodzin ofiar najgorszych zbrodni oraz bliskich żołnierzy zabitych w Afganistanie. W ten sposób pozyskiwały najbardziej intymne wiadomości i wrażliwe dane. Parlament brytyjski powołał specjalną komisję, która, jak informował "The Guardian", stwierdziła, że Murdoch wykazał się "umyślną ślepotą" na łamanie prawa i w konsekwencji "nie ma kompetencji do zarządzania dużą międzynarodową firmą". Magnat zamknął "News of the World" i dalej robił swoje.