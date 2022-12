Pięć seriali o seryjnych mordercach do nadrobienia w święta. Tylko historie oparte na faktach

"Czarny ptak", 2022 r.

Larry Hall nie mógłby skrzywdzić nawet muchy. To delikatny i wrażliwy "duży chłopiec", który w więzieniu znalazł się przez przypadek. Takie wrażenie o współosadzonym miał "Jimmy" Keene, który zgodził się zaprzyjaźnić z Larrym w zamian za złagodzenie wyroku. Keene miał wyciągnąć od nowego kolegi informacje na temat lokalizacji ciał jego rzekomych ofiar, by Larry nie mógł wygrać apelacji od wyroku skazującego. Tylko czy on sam wierzył w winę sympatycznego skazańca?