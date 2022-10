"Dahmer" nie pokazał wszystkiego. Netflix dopowiada historię mordercy szokującymi nagraniami

"Dahmer" jest ostro krytykowany, ale Netflix nie ma zamiaru ustąpić. Choć pojawiają się nowe trendy na TikToku, a dzieciaki opowiadają, jak bardzo współczują Dahmerowi, włodarze platformy postanowiły jeszcze trochę ponapawać się swoim sukcesem i zaserwować widzom planowaną równolegle z premierą "Dahmera" serię dokumentalną "Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera". Jeśli fabularyzowany serial was przeraził, to trudno ująć to, co czeka was podczas oglądania tej drugiej produkcji.