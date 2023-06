Ryszard Poznakowski o Lichtmanie: "To człowiek niebezpieczny"

Teraz do pieca dołożył Ryszard Poznakowski, który postanowił wypowiedzieć się na temat Mariana Lichtmana, lidera Trubadurów. W rozmowie z Plotkiem zdradził, że nie chce mieć już z nim nic wspólnego: - Marian Lichtman to człowiek, który jest niebezpieczny. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nie gram z Trubadurami od 20 lat, odkąd oni zaczęli grać w kampanii wyborczej Leppera. Ja nie biorę udziału w polityce, bo jestem muzykiem. Od czasu do czasu wchodziłem z nimi na scenę, ale coraz rzadziej. To już jest koniec zabawy. Chłopaki już nieładnie się bawią. Ich występ w Opolu? Takiej żenady to ja dawno nie widziałem.