Sobowtór w Trubadurach? Muzycy komentują oskarżenia Piotra Kuźniaka

To nie był żaden sobowtór

- To jakieś bzdury i wierutne kłamstwa – mówi Sławomir Kowalewski, lider, założyciel i basista grupy. - Znam Piotra bardzo długo i dziwią mnie jego dzisiejsze wypowiedzi. Mam wrażenie, że ktoś nim manipuluje. Na dodatek to ktoś bardzo nieżyczliwy wobec zespołu. Nikt go nie zastąpił, nikt go nie wyrzucił. To był jego własny wybór. Sam zdecydował, że nie pojawi się w Opolu.