Ryan Murphy szykuje "więzienie" dla Trumpa. Post szybko usunął

Wybory w Stanach Zjednoczonych to najgorętszy temat ostatnich dni. Wybór nowego prezydenta jest szeroko omawiany na scenie międzynarodowej i niemal wszystkich mediach. Nie mniej emocji, co za oceanem, zwycięstwo Joe Bidena i porażka Donalda Trumpa wzbudza w Polsce. Zdanie na ten temat zdążyły wyrazić już znane osobistości . Nowemu prezydentowi pogratulował także Andrzej Duda .

Niemniej można spodziewać się, że temat w Stanach jeszcze przez dłuższy czas będzie numerem jeden. Podejmują go bowiem chętnie nie tylko przedstawiciele mediów, ale i popkultury. Wielu artystów nie kryje radości z powodu zakończenia rządów Trumpa, a w Bidenie widzą szansę na nowe otwarcie dla kraju.

ZOBACZ TEŻ: Wybory w USA. Radosław Sikorski zwraca uwagę na ciekawe podobieństwo do Polski

Post, jaki zamieścił na swoim profilu na Instagramie, szybko zniknął. Trudno się dziwić - wpis, co najmniej przewrotny, mógł zostać opacznie zinterpretowany, a sam Murphy mógł uznać, że przeholował. Niemniej, jak mówią internauci, "internet nie zapomina" i co bieglejsi w mediach społecznościowych użytkownicy zdążyli zapisać obrazek. O co więc chodzi?