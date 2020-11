Andrzej Duda pogratulował Bidenowi. Jakub Żulczyk krytykuje prezydenta

Wybory prezydenckie w USA to temat, który emocjonuje niemal cały świat . Przywódcy poszczególnych państw z niecierpliwością czekali na wybór Amerykanów. W końcu wszystko stało się jasne - Donald Trump musi wynieść się z Białego Domu. Prezydentem został wybrany Joe Biden (choć wynik jeszcze nie jest oficjalny). Teraz wszyscy zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądać jego polityka i jakie wybory podejmie. Zanim jednak to się stanie, należy przesłać mu serdeczne gratulacje.

"Jestem absolwentem american studies na Uniwersytecie Jagiellońskim w stopniu magistra. Co prawda polityka USA i sprawy tego kraju dzisiaj są jedynie moim hobby, ale nigdy nie słyszałem, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego, jak 'nominacja przez Kolegium Elektorskie'. Biden wygrał wybory " - skomentował wypowiedź prezydenta Jakub Żulczyk.

Te słowa Żulczyka nie wzbudziły jednak aż takiego poruszenia, jak to, co napisał na samym końcu. Jednym, krótkim zdaniem podsumował, co myśli o prezydencie Polski: " Andrzej Duda jest debilem" - napisał bez ogródek.