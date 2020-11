Piotr Kraśko bez litości. Nie umiał się powstrzymać

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie dni rozgrzewały atmosferę niemal na całym świecie. Miliony osób śledziły zaciętą walkę Donalda Trumpa i Joego Bidena . Czas, kiedy ogłaszano, kto zdobył ile głosów elektorskich w poszczególnych stanach, to był również czas, kiedy wielu nie spało w oczekiwaniu na werdykt. Ten został w końcu ogłoszony - Donald Trump musi pożegnać się ze stanowiskiem prezydenta USA , a jego dotychczasowe miejsce zajmie teraz Joe Biden.

Ludzie na całym świecie komentują teraz to, co się wydarzyło w Stanach. Gwiazdy , politycy, politolodzy, ekonomiści - wszystko zastanawiają się, jak będzie wyglądać sytuacja nie tylko w USA, ale również w innych państwach. Będący aktualnie w Waszyngtonie Piotr Kraśko relacjonuje przebieg wydarzeń dla "Faktów" TVN, łączy się też ze studiem TVN24. W sobotni wieczór nie mógł powstrzymać się od uszczypliwego komentarza.

Piotr Kraśko, mówiąc o wyborach w Stanach, nawiązał do sytuacji w Polsce. Porównał podejście Joego Bidena i Amerykanów do praw człowieka z tym, które widzimy w naszym kraju, u naszych rządzących.

Dziennikarz wyjął z kieszeni banknot dziesięciodolarowy, na którym widnieje napis "In God We Trust". Kraśko zauważył, że, choć wiara w Boga wypisana jest na każdym amerykańskim banknocie, a nowy prezydent USA regularnie uczęszcza do kościoła i zawsze ma przy sobie różaniec, nikt nie narzuca tam nikomu swoich przekonań.