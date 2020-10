Ruszał pośladkami przy stole. Jest pewny, że nie ma konkurencji

Barman z Trójmiasta, a konkretnie jego nieskrepowany styl bycia, od początku budzi wielkie emocje wśród fanów najnowszej edycji programu TVP o rolnikach. Starający się o względy Magdy uczestnik robi wiele, by zabłysnąć na ekranie. W ostatnim odcinku widzieliśmy już jego wokalne popisy w łazience i strach przed mrówkami podczas prac w ogrodzie. Mimo to, chłopak jest wyjątkowo pewny siebie i przekonany, że w programie nie ma w zasadzie konkurencji.

Siedząc przy stole, najpierw pokazał, jak wprawia w ruch swoje bicepsy. To było jednak tylko preludium. Po chwili Mateusz wstał, odwrócił się tyłem do uczestników i zaczął ruszać przed nimi pośladkami. Miny konkurentów i rolniczki mówią same za siebie. Widzowie, w przeciwieństwie do bohaterów programu, zareagowali na ten popis nie tyle śmiechem, co zażenowaniem. Na facebookowym profilu "Rolnika" zachowaniu uczestnika poświecono wiele uwagi. Widzowie nie szczędzili mu słów krytyki.