Rozkochała króla w swoim synu. Historia oparta na faktach

Zuchwały spisek i uwodzicielski urok pozwalają Mary i George’owi podbić serce angielskiego dworu i zostać najpotężniejszą rodziną w kraju. Jednak w miarę jak George zyskuje władzę, jego relacje z matką mocno się komplikują. Mężczyzna musi udowodnić sobie, że olśniewający wygląd to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Chce odcisnąć swoje piętno w historii, nie zważając na konsekwencje.