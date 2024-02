"Władcy przestworzy" wznoszą się, ale... tylko na bezpieczny pułap [RECENZJA]

Tak naprawdę jednak bohater serialu "Władcy przestworzy", to bohater zbiorowy. Produkcja Apple TV+ poświęcona jest odwadze całej grupy ludzi, którzy postanowili przyczynić się do zakończenia II wojny światowej nie licząc się z kosztami zdrowia. Wychwalając więc odwagę żołnierzy, którzy za pokój oddali życie, "Władcy przestworzy" nie mają czasu na to, by zaprezentować bardziej prywatną i osobistą historię, która potrafiłaby porwać i wzbudzić dodatkowe emocje. Serial nie daje też okazji do tego, by jego bohaterów poznać lepiej i zaangażować się w ich przyszłość. Wojna to śmierć i "Władcy przestworzy" wzięli to sobie chyba za bardzo do serca. Losy lotników z "Krwawej Setki" mogą wydawać się przez to mniej tragiczne, gdy często pojawiające się nazwiska trudno czasem skojarzyć z konkretną twarzą. W serialu lotnicy to głównie statystyka. Przykładowo – można przypuszczać, że gdyby w roli bohatera granego przez Barry’ego Keoghana zagrał ktoś bardziej anonimowy, los tej postaci mógłby zwyczajnie umknąć.