Mocne sceny z Kulig. "Niechlujne, pijackie pożądanie"

W czwartym odcinku "Władców przestworzy" akcja serialu przenosi się do października 1943 roku. Amerykańska eskadra bombowców ponosi coraz większe straty. Bucky Egan (Callum Turner) dostał weekendową przepustkę do Londynu. Tam trafia do polskiej restauracji, w której spotyka Paulinę (Joanna Kulig). Podczas rozmowy przy alkoholu kobieta wyjaśnia, że uciekła z okupowanego przez Niemców kraju, a jej maż został zestrzelony w pierwszym tygodniu wojny.