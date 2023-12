Rozgniewana widzka wygarnęła w "Szkle kontaktowym". "Pani mówi nieprawdę"

Kobieta dalej ciskała gromy w prezenterów TVN, że tylko nieliczni noszą w klapie przypinki z ukraińską flagą czy żółto-niebieskie wstążki. Słysząc to Zimiński pokazał do kamery, że on cały czas ma przypinkę z flagą Polski i Ukrainy. - Ona jest mała. Może nie zwróciła pani uwagi? - zagadnął prowadzący, ale ona stwierdziła, że "bardzo zwraca na to uwagę" i dalej twierdzi, że noszenie oznak solidarności z Ukrainą nie jest już w TVN czy TVN24 standardem.