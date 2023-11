"Przypadkowo włączyłem TVP Info". Widz TVN24 domagał się "zrobienia porządku"

Rzeczona dziewiątka to: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller, Sylwia Spurek oraz Roża Thun. Wszyscy oni dostali się do europarlamentu z listy Koalicji Europejskiej, utworzonej przed wyborami w 2019 r. przez kandydatów PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych. Koalicja Europejska to jednak nie to samo co Koalicja Obywatelska (głównie PO, Nowoczesna, Zieloni). Ale KO pasuje bardziej do narracji TVP Info i użycie tej nazwy na pasku pozwoliło przemilczeć fakt, że wszyscy europosłowie z PO (m.in. Radosław Sikorski, Janina Ochojska, Ewa Kopacz) głosowali tak samo jako przedstawiciele PiS.