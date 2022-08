Rozenek zadebiutowała w "DDTVN". Wydanie przegrało z konkurencją

O dołączeniu pary prezenterów mówiono niemal całe wakacje. Udział Rozenek w programie był pewny – sama zresztą nie kryła, że dla niej to spełnienie jednego z zawodowych marzeń. Udział Skórzyńskiego długo pozostawał w sferze domysłów, choć to on był najczęściej typowany jako ekranowy partner Małgorzaty.