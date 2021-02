Rozenek odpowiada na krytykę Młynarskiej. "Nie chodzi o wygląd"

Małgorzata Rozenek i jej życie przed karierą w mediach

Do krytyków programu dołączyła Paulina Młynarska. "Urodziła i utyła! Teraz palec wymierza więc w samą siebie: trzeba z tym zrobić porządek! Migiem! Nie można tolerować podtytego, podmęczonego ciała macierzyńskiego z rozstępami i zmarszczką przy ustach! Życzliwe spojrzenie na kobietę, która niedawno została mamą, której ciało i psychika jeszcze nie przeprocesowały ciąży i porodu, nie polega, do ciężkiej cholery, na zapędzaniu jej do obróbki, do sprawowania kontroli nad ciałem, aby jak najszybciej znowu grzecznie spełniało chore, wyznaczone przez przemysł i media, kompletnie nierealistyczne standardy estetyczne" - napisała w obszernym poście dziennikarka.

"Kochane moje: kobiety są różne i to jest piękne i każda ma swoją racje i swoją prawdę i to jest jeszcze piękniejsze, ale badania naukowców z różnych stron świata są jednoznaczne: zdrowy tryb życia to dłuższe i spokojniejsze życie, bo w zdrowym ciele - zdrowy duch 😁🧘‍♀️ chcesz do mnie dołączyć i zacząć zmieniać swoje życie? Zapraszam 🤗 chcesz z kanapy pooglądać? Zapraszam 🤗 nie chcesz? Rozumiem 😁 każdy jest mile widziany, choć nie każdy jest gotowy 😁 i nie każdy musi 💁‍♀️😁 ale nie dajcie sobie wmówić, że wtedy kiedy chodzi o zdrowie to tak naprawdę chodzi o wygląd (ładny wygląd to często efekt uboczny zdrowego trybu życia) bo program #rozenekcudniechudnie to program o zdrowiu" - napisała.