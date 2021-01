Wiele kobiet poczuło się urażonych. Rozenek nie przemyślała tych słów

"Nowy cykl TVN Style zburzy mit gwiazd, które już miesiąc po narodzinach dziecka mogą pochwalić się wysportowanym ciałem! Nie zabraknie również dużej dawki humoru i dystansu do siebie" - można przeczytać w oficjalnym opisie nowego programu z udziałem Małgorzaty Rozenek . Produkcja, intensywnie promowana w telewizji i sieci, jeszcze przed premierą wywołała wielkie emocje, choć co warto podkreślić, niekoniecznie pozytywne. Wielu krytycznie podeszło już do samego pomysłu na show, podkreślając przesyt obecnością Majdanów na ekranach TVN i zarzucając stacji brak kreatywności. Innych zupełnie nie przekonuje kreowany przed telewizyjnymi kamerami "dramat" gwiazdy, która walczy o powrót do formy sprzed ciąży. Jak trafnie zauważają internauci, trudno szczerze podziwiać imponujące efekty, wiedząc, że gwiazda TVN może liczyć na sztab ekspertów: trenerów, dietetyka, a co najważniejsze - ma zapewnioną opiekę nad swoim dzieckiem. Z takim zapleczem trudno nie schudnąć, twierdzą złośliwi.

- No nie brzmi to dumnie. To jest dramat - mówi o swojej wadze Małgorzata Rozenek na opublikowanym w sieci fragmencie programu. "Dramatem to jest ten program" - komentowały w odpowiedzi internautki, co rusz pisząc o tym, ile one ważą i jak czują się po słowach Rozenek.