"Rozenek cudnie chudnie" od 1 lutego. Jest zwiastun nowego programu

Małgorzata Rozenek-Majdan wykorzystała sytuację po urodzeniu Henryka do nakręcenia nowego lifestyle'owego programu. "Rozenek cudnie chudnie" to zapis jej drogi do osiągnięcia wymarzonej sylwetki, który ma szansę zainspirować do działania liczne fanki "Perfekcyjnej pani domu".

Małgorzata Rozenek-Majdan Źródło: AKPA