Tyle ważyła przed ciążą. Małgorzata Rozenek zdradziła, ile przytyła w jej trakcie

Małgorzata Rozenek to jedna z najsłynniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. 10 czerwca 2020 r. przyszedł na świat jej trzeci synek, Henryk. Urodziła go po 40. roku życia i mimo że miała świetną formę przed ciążą, powrót do niej może nie być już tak łatwy. - To nie będzie łatwe, u mnie jeszcze długo będzie widać, że byłam w ciąży - zdradziła w zapowiedzi programu.