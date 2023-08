Rozenek o zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". "Największy lęk się ziścił"

Rozenek dodała, że nie ma żalu o to, że została zwolniona z programu. - Ja zawsze mam takie poczucie, że pracuję z profesjonalistami i że rozumiem pewne działania i powody, dlaczego niektórzy, widząc może większy odcinek niż ja, podejmują pewne decyzje. Już na samym początku swojej drogi postanowiłam im zaufać. To znaczy ja mogę tylko to, co zależy ode mnie. I to, co zależy ode mnie, chcę mieć poczucie, że robię 100%. Przy "Dzień dobry..." miałam poczucie, że dałam 10000%. Nie mogłam dać więcej. Jestem bardzo dumna z tego. I nie mogłam zrobić nic więcej, bo nic więcej nie było do zrobienia. Wykorzystałam każdą sekundę tego sezonu na to, żeby się kształcić, żeby iść do przodu […]. I mam wrażenie, że to był bardzo ważny rok merytorycznie, ale też bardzo męczący i cieszę się na nowe wyzwania.