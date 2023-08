Filip Chajzer wraca do pracy. Będzie prowadził audycję

Filip Chajzer wraca do dziennikarskiej pracy. Jakiś czas temu zniknął z "Dzień Dobry TVN". Najpierw tłumaczył to kwestiami zdrowotnymi, później przyznał, że na pewien okres znika z telewizji. Nadal był jednak aktywny w mediach społecznościowych, gdzie informował fanów, co zamierza robić w najbliższej przyszłości.