Rozebrała się na scenie "Mam talent". Kliment walnął prosto z mostu

Do "Mam talent" przychodzą muzycy, akrobaci, komicy, cyrkowcy, tancerze i cała masa innych barwnych postaci. Okazuje się, że scena talent show TVN-u jest też otwarta dla dużo bardziej pikantnych występów. Jedna z uczestniczek bez skrępowania zrzucała kolejne elementy skąpego stroju. Co na to jurorzy?