"Mam Talent". Jurorzy zbierali szczęki z podłogi. Wcisnęli złoty przycisk

Tancerza urzekła Orkiestra Baczków, która wraz z wokalistką Justyną Janik wykonała utwór "This is me". Cały występ robił tym większe wrażenie, że towarzyszył mu skomplikowany układ choreograficzny. "Ona jest świetna" - mówiła Agnieszka Chylińska do Janka Klimenta.