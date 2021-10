"Kuba Wojewódzki". Jan Kliment o pozdrawianiu Miszczaka

Aktor postanowił rozwinąć swoją myśl: - To jest osoba, która przygotowuje aktorów na to spotkanie intymne i wraz z aktorami wyznacza granice. Umawiamy się, w jaki sposób te sceny będą wyglądały. Oczywiście jest przy tym też reżyser. Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że przychodziło się na plan i o tych scenach się nie rozmawiało, bo jest to trochę niekomfortowe, nie wiadomo, jak podejść do tematu… przyjdziemy na plan i "jakoś to będzie". A potem się okazuje, że to twoje "jakoś to będzie" godzi w czyjeś granice.