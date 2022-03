Rosyjska propaganda "odleciała". Ale to i tak jeszcze nie wszystko

"W Rosji Z-mania wciąż trwa, w coraz dziwniejszych odsłonach" – podaje na Twitterze telewizja Biełsat. W rosyjskich mediach pojawiają się coraz to nowe i coraz to bardziej (o ile to możliwe) propagandowe spoty, ilustrujące jedność narodu i poparcie dla wodza. I przybierają coraz bardziej kuriozalną formę.