O co chodzi z literą "Z"? "Rosyjska swastyka" jest już wszędzie

- Rosyjskie badania socjologiczne nie są miarodajne – mówi WP Piechal. – Można pewnie liczyć, że 20-30 procent społeczeństwa z pełnym przekonaniem i bezkrytycznie wspiera Putina. A reszta? Ponad 50 procent Rosjan nie wie, co o tym myśleć. Wiedzą, że jest jakaś specoperacja. W ich optyce, przez lata wbijanej im do głowy, w Donbasie trwało ludobójstwo na ludności prorosyjskiej, więc nasze chłopaki gdzieś pojechały i coś tam robią, i pewnie robią dobrze, skoro to nasi. Większość Rosjan trwa w bierności, bo są nauczeni, żeby się nie interesować i nie wtrącać. Od lat mają dostęp tylko do jednego przekazu medialnego.