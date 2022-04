Rosjanie głoszą kuriozalną teorię o Zełenskim. "Zachód wie, że Ukraina jest stracona"

Rosyjska telewizja nie tylko odnotowała fakt istnienia numeru "Time’a" z Zełenskim na okładce. Ale także wykorzystała go do własnej narracji. Jak donosi Julia Davis, która śledzi propagandowe programy docierające do milionów Rosjan, na kanale Rossija 1 co i rusz pokazuje się okładkę tygodnika z prezydentem Ukrainy, by przekonać widzów o zwycięstwie Putina.