Rosja ściga Jamalę. Wydali za nią list gończy

Co zrozumiałe, Jamala, która w 2016 r. wygrała Eurowizję za sprawą utworu "1944", i tak nie planuje wybierać się do Rosji. A nawet gdyby w przyszłości miała taki zamiar, to ma zakaz wjazdu przez najbliższe 50 lat. Oprócz niej ten "zaszczyt" spotkał także innych ukraińskich artystów, dziennikarzy czy osoby pracujące w kulturze.