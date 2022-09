"Najstraszniejszy poranek". Jamala o pierwszym dniu wojny w Ukrainie

Agencja Banda i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaproponowały udział w tym projekcie i był to absolutnie wspaniały pomysł, żeby podziękować muzyką wszystkim, którzy przez cały ten czas pomagali Ukraińcom i Ukrainie. "Thank you, Stranger" to efekt naszej wspólnej pracy i bardzo się cieszę, że spodobał się europejskiej publiczności i dotarł do zamierzonych odbiorców.