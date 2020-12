Romantyczne randki w "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zwiastun

Nie wszystkim rolnikom też udało się znaleźć drugą połówkę. W gospodarstwie Dawida czy Józefa chociażby panie decydowały się wręcz na wyjazd przed zakończeniem programu. W przypadku jedynej rolniczki, Magdy, wszystko wskazuje na to, że znalazła odpowiedniego kandydata wśród tych, którzy nie pojawili się wcześniej w jej gospodarstwie.

Postanowiła odezwać się do tego autora listu, który zrobił na niej wrażenie, a nie mógł wziąć udziału we wcześniejszych nagraniach. Poznać go widzowie będą mieli okazję na ich pierwszej oficjalnej randce.