Magda z "Rolnik szuka żony" zakochała się po pierwszym spotkaniu. Internauci węszą ściemę!

Magda z "Rolnik szuka żony", przychodząc do programu, miała jasno sprecyzowany plan. Założyła sobie, że z poznanym w show mężczyzną szybko weźmie ślub, a po roku doczekają się narodzin dziecka. Takie podejście nie wszystkim widzom przypadło do gustu. Krytykowali rolniczkę za zbyt śmiałe i w odczuciu wielu osób nierealne wizje, które mogłyby spłoszyć kandydatów już na samym początku znajomości. Później, gdy Magda zaprosiła do swojego gospodarstwa trzech kandydatów, internauci znów zaatakowali. Najbardziej oberwało się jej za wybór Mateusza, który z życiem na wsi miał niewiele wspólnego.