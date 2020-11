"Rolnik szuka żony": Samotny Józef wspomina jedną kandydatkę. "Miała szansę, bo miała taką figurę, jaką ja lubię"

Statystyki programu "Rolnik szuka żony" są nieubłagane: jeszcze żaden starszy pan nie odnalazł tu miłości. Powody są oczywiście różne. Trudno powiedzieć, co nie "zagrało" w przypadku Józefa. Jedna z pań obraziła się na brak komplementów, druga stwierdziła, że nie widzi w nim kandydata na życiowego partnera, a trzeciej on sam podziękował. W efekcie został sam i podczas ostatniego odcinka smutno lepił pierogi.

- Ja wiem, że ona by mi serce oddała, po rękach… Ale to ja bym chciał nosić kobietę na rękach… no i tak to jest.